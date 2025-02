Senigallia InJazz punta a coinvolgere tutta la città

Senigallia InJazz, un evento che coinvolge tutta la città. Tre gli ospiti internazionali che saliranno sul palco di piazza Garibaldi: ad aprire una delle iniziative più attese dell’estate sul velluto sarà il 2 luglio Amii Stewart, il 3 sarà la serata di Noa, mentre a chiudere saranno gli Incognito. Un’edizione versatile e poliedrica che fluttua tra diversi generi musicali: dal jazz all’acid jazz, dal contemporaneo all’etnico e sicuramente tanto funky e soul. Un festival ‘double billing’, composto da due concerti ogni sera. Dalle 21,30 piazza Garibaldi ospiterà l’opening: Sagi Rei precederà Noa, mentre Dad Funk precederà gli Incognito. Non è invece ancora stato reso noto il nome che precederà Amii Stewart. La caccia al biglietto, che saranno in vendita nei prossimi giorni nel circuito Vivaticket, è già partita: tre i settori in cui gli ospiti potranno godere il concerto e ballare sulle note di canzoni che hanno fatto la storia della musica internazionale. Partner dell’evento, sarà ancora una volta Radio Monte Carlo, emittente ufficiale di Senigallia InJazz 2025.

Una tre giorni dedicata alla grande musica: "Ci piacerebbe espandere il Festival in tutta la città, coinvolgendo artisti di strada attraverso i social – spiega Alberto Braschi, direttore artistico di Senigallia in Jazz – ma anche con concerti in altre parti della città, per far si che chi non è riuscito a garantirsi un posto durante i concerti, potrà comunque ascoltare musica". Ad affiancare l’evento ci sarà una mostra di fotografia, la location non è ancora stata scelta. Non solo artisti di strada e concerti con protagonisti anche musicisti locali, ma anche vetrine a tema: "Ci piacerebbe coinvolgere tutti, perché si possa respirare musica e jazz ovunque, anche sul lungomare". Un Festival che si candida a diventare un appuntamento fisso e punto di riferimento per i fans da tutta Europa. Il co-producer e presentatore dell’evento sarà Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, speaker radiofonico della famosa radio e inventore del programma Monte Carlo Nights: "Senigallia è una città che si presta a questo tipo di eventi – spiega – ci sono numerose piazze, tutte raggiungibili attraverso un percorso a piedi, è bellissima e si mangia molto bene".

Il calendario degli eventi estivi si sta delineando e piazza Garibaldi è pronta a trasformarsi nuovamente nel tempio della musica: in attesa dei nomi di altri due ospiti in concerto a Senigallia, il 6 luglio, nella stessa piazza, saranno protagonisti gli Skunk Anansie.