Senigallia, La Giunta intitola il Bosco Urbano delle Saline al Prof. Camillo Nardini

La Giunta delibera la proposta d’intitolazione del Bosco Urbano delle Saline al Professor Camillo Nardini. L’ex docente di lettere al Liceo Scientifico Medi e grande promotore di attività culturali e naturalisti-che per la comunità senigalliese è deceduto lo scorso 23 giugno.

"Il Prof. Nardini si è distinto anche per la promozione delle tematiche del decoro urbano, dell’ambiente e della natura, con progetti educativi Muri puliti, Sentinelle dell’ Acqua e la Eco Schools, di cui è stato coordinatore regionale e responsabile della consegna delle ban-diere verdi, prestigioso riconoscimento europeo alle scuole cittadine che si sono distinte per i com-portamenti virtuosi messi in atto attraverso una didattica basata sui principi della sostenibilità. La proposta è quella di intitolare il bosco urbano in via Saline, con la denominazione ‘BoscoMio Prof. Camillo Nardini’. Nardini è stato un uomo trasversale, da sempre capace di unire ogni fazione politica con le sue idee ed iniziative. La sua scomparsa è stata una grave perdita per l’intera comunità ed è per questo che la Giunta si è subito adoperata per intitolare uno spazio all’uomo che ha sempre amato la natura. "Il Prof. Nardini ha contribuito anche a promuovere il recupero, la progettazione e la realizzazione del bosco urbano in via delle Saline inaugurato nel 2019 alla sua stessa presenza e attualmente denominato "Bosco-Mio" concludono gli amministratori.