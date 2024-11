Senigallia leader nei panettoni con Pozzo Blend

Senigallia presente anche tra i panettoni della guida Gambero Rosso, a classificarsi al 14° posto è quello della Pasticceria Pozzo Blend firmato dal pasticcere e titolare Matteo Cecchini. Proposto come classico con uvetta e arancia candita o in due squisite e golose varianti: arancia con pepite di cioccolato e sacher, ha scatenato il palato dei giudici della rinomata guida che hanno inserito il panettone di Cecchini tra i migliori 127 d’Italia. ‘Il panorama olfattivo classico, tipico e fresco, in cui primarie note lattiche e di burro sono rincorse da sentori di frutta, trova congruenza aromatica con il palato, nel quale riecheggiano sospiri vanigliati e di miele. L’esame tattile, al di là delle perle di vaniglia sotto i denti (non il massimo), registra una texture umida e morbida di discreta solubilità. Nella media invece le sospensioni’ – si legge tra le motivazioni della scelta – Nel 2023, Pozzo Blend ha raddoppiato aprendo un altro punto vendita in via Rovereto, è ‘Pozzo Blend the corner’, dove si può gustare una ricca selezione di mignon, monoporzioni, torte classiche e moderne per tutte le occasioni, personalizzabili nei gusti e nelle dimensioni, frutto della creatività del pastri chef Matteo Cecchini: questo non è l’unico riconoscimento assegnatogli dalla prestigiosa guida, quello del’ex pallavolista è un nome che è ormai anche una garanzia nel panorama della pasticceria italiana. Giorni fa Gambero Rosso ha riconfermato le Due Torte alla Pasticceria Pozzo Blend.