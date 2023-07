Senigallia, Mozione per il Restyling dei Campi da Basket all'Aperto

I consiglieri di minoranza Lorenzo Beccaceci, capogruppo di Vivi Senigallia e Dario Romano, capogruppo Pd, hanno presentato una mozione sulla manutenzione dei campi da basket all’aperto. Nei giorni scorsi sui social erano stati postati dei progetti per sollecitare gli Amministratori ad intervenire, gli stessi che sotto il post hanno risposto di avere un po’ di pazienza. A sollecitare ci hanno pensato i consiglieri Beccaceci e Romano che hanno presentato una mozione per richiedere il restyling, anche alla luce della mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale per intitolare il campo da basket del Parco della Pace ad Andrea Garbin e che dovrebbe essere rivisto. "Da inizio mandato, nulla ancora si è fatto per mantenere e rinnovare i campi di basket all’aperto della città e delle frazioni, nonostante l’aumento esponenziale delle risorse disponibili – si legge nella mozione –, chiediamo di effettuare una rapida ricognizione dello stato in cui versano i campi di basket pubblici all’aperto e che insistono in zone ricreative (es. Parco della Pace, Giardini Anna Frank, Borgo Passera, Ciarnin etc. etc.) e valutare proposte di sponsorizzazione di associazioni, imprese, cittadini privati, per rinnovare, mantenere e ristrutturare i campi -programmare una manutenzione e una ristrutturazione degli stessi quanto prima, con risorse proprie".