Senigallia non rinnova lo sportello amianto

Le Marche non hanno più lo ´Sportello Amianto´. L’unico comune che ne usufruiva, quello di Senigallia, ha stoppato la convenzione qualche settimana fa. "L’amministrazione ha deciso di non rinnovare più la convenzione con lo ´Sportello´ – sottolinea Fabrizio Protti, presidente nazionale dell’organizzazione. Questo significa che i cittadini saranno accolti e serviti in riferimento all’informazione sulla gestione del rischio direttamente dagli operatori comunali e non più dal nostro numero nazionale (lo 0681153789). Ma perché l’amministrazione ha deciso così? "Non è accaduto nulla di particolare – glissa Protti – Il servizio di informazione al cittadino per la prima gestione del rischio è obbligatorio da parte del Comune, ma – al contrario – non è obbligatorio supportare la cittadinanza con l’informazione dello ´Sportello Amianto Nazionale´. Noi siamo, di fatto, un mutuo soccorso integrativo che agisce al fianco del Comune per eventualmente sopperire alle carenze interne dovute alla trasversalità dell’informazione sulla gestione del rischio oltretutto sempre in evoluzione . Si tratta, in effetti, di una scelta politica dettata da esigenze di competenza e organizzative. Il protocollo di intesa era in scadenza e l’amministrazione ha legittimamente deciso di non rinnovarlo. Sono certo che dal momento che Senigallia non solo è un paese colpito in maniera pesante dall’amianto, ma anche molto attento a rispettare tutti gli obblighi di assistenza al cittadino indicati dallo stato per il supporto e la tutela della salute, si sarà dotata di professionisti trasversali all’interno dei dipendenti del comune in grado di assistere a 360 gradi rispetto alla gestione del rischio, dall’ambito fiscale e tributario, alla consulenza di primo livello su bandi contributi detrazioni e quant’altro offra lo stato e le regioni, dalle indicazioni laboratoriali le prassi e i decreti, alle indicazioni di approccio alle strutture sanitarie, alla formazione specifica e molto altro. Credo che un comune attento e responsabile come Senigallia se ha fatto una scelta del genere l’ha fatta perché sarà in grado internamente non solo di rispettare i propri obblighi e le proprie responsabilità, ma anche e addirittura di migliorare il servizio e le performance per l’assistenza al cittadino in una tematica così delicata ed attuale per l’area". Il servizio era stato "attivato 3 anni fa", evidenzia al Carlino l’assessore all’ambiente, Elena Campagnolo. Una scelta dovuta anche alla presenza dell’ex Italcementi. "L’amianto non desta preoccupazione se sta sul tetto e sta buono – commenta Protti– Non è obbligatorio toglierlo, è necessario monitorarlo. L’obbligo di rimozione? Solo se pericoloso per la salute pubblica".

Nicolò Moricci