Senigallia Nuoto brilla ai Regionali: 6 medaglie nel nuoto artistico

Domenica 18 maggio si sono svolti i Regionali della Federazione Italiana Nuoto di nuoto artistico, dove le atlete della Senigallia Nuoto hanno nuovamente confermato il loro ottimo stato di forma. Pur se fortemente penalizzate dalla chiusura della piscina Saline, che sta mettendo in grande difficoltà l’attività agonistica della società, le atlete, grazie alla loro passione, costanza e perseveranza, sono riuscite ad esprimersi ad alti livelli, vincendo 1 medaglia d’oro, 1 d’argento e 4 di bronzo.

Il primo posto è stato ottenuto nel singolo da Galleni Rossetti Matilde, il secondo posto sempre nel singolo da Belardinelli Elena mentre i terzi posti sono stati ottenuti dal doppio formato da Schiaroli Marta e Palmerini Pernini Letizia, dal doppio di Ignone Chiara e Luzzetti Azzurra, dalla squadra e dal combo formati da Manna Cecilia, Marini Sofia, Mossuto Diletta, Tiberi Emma, Adinolfi Giulia, Ignone Chiara, Luzzetti Azzurra, Sbrollini Nina e Schiaroli Marta.

Ottima anche l’esibizione della squadra composta da Pirozzi Federica, Solfanelli Viola, Schiaroli Marta, Sbrollini Nina e Palmerini Pernini Letizia e del doppio di Adinolfi Giulia e Tiberi Emma, entrambi eseguiti con grande eleganza e padronanza.

In questi giorni le allenatrici Giada Manzari e Asia Manzetti stanno ultimando la preparazione per i Campionati Nazionali che si svolgeranno dal 30 maggio al 2 giugno presso le piscine “Le Naiadi” di Pescara, dove scenderanno in acqua anche le atlete più giovani.

Grande la soddisfazione per i risultati conseguiti dalle atlete del nuoto artistico da parte della Presidente Margaret Gambelli, la quale ha dichiarato di essere anche ottimista per i piazzamenti che potranno arrivare nella prossima competizione nazionale, dove sarà presente per incoraggiare, tifare ed applaudire le proprie ragazze.