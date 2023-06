Senigallia, Opposizione sulla Chiusura della Biblioteca Antonelliana

L’opposizione sulla Biblioteca Antonelliana: ‘Il tallone di Achille di questa Amministrazione’. Il problema è stato sollevato dopo l’annuncio della chiusura della biblioteca dal 7 luglio per rinnovare gli impianti di climatizzazione. "La città si ritrova così priva di uno spazio fondamentale non solo per lo studio, ma anche per il turismo. È bene sottolineare, infatti, come la biblioteca abbia un grosso potenziale per ospitare eventi culturali da inserire nel calendario estivo degli eventi – spiega il Pd Senigallia in un comunicato - A rendere ancor più grave la scelta di chiudere per un periodo così esteso la biblioteca, è il fatto che tale criticità si era già palesata l’ottobre scorso, per cui l’assessore alla Cultura e i suoi colleghi potevano e dovevano organizzarsi meglio. Così facendo, invece, si sono resi responsabili di un vulnus irreparabile per la città di Senigallia, per i suoi cittadini e per tutti coloro che dal 7 luglio fino a data da destinarsi saranno privati di tale spazio. Come Partito Democratico da un anno a questa parte, tramite il nostro capogruppo in Consiglio Comunale Dario Romano, abbiamo depositato interrogazioni, proposto un emendamento al bilancio 2022-24, bocciato dalla maggioranza, che prevedeva lo stanziamento di 13mila e 500 euro per soddisfare le richieste sottoscritte da oltre 500 persone. Ancora oggi invece, l’Amministrazione continua a creare disagi".