SENIGALLIA: Parcheggio Multipiano al Posto dell'Ex IAT - Soluzione al Problema della Sosta nel Centro Città

Un nuovo parcheggio multipiano sorgerà al posto del vecchio palazzo del turismo e dell’attuale parcheggio Morandi. La decisione è stata deliberata dalla Giunta Olivetti che contestualmente ha stabilito di acquisire l’edificio dell’ex Iat dalla Regione Marche, proprietaria dell’immobile. L’intervento è previsto nella variazione di bilancio, martedì sera approvata dalla stessa Giunta, che il 28 luglio sarà sottoposta all’esame del Consiglio Comunale. "Con questa scelta, l’Amministrazione Olivetti si prefigge di sistemare definitivamente quell’area che da decenni è rimasta abbandonata a se stessa e al degrado, e nel contempo, di trovare una soluzione all’annoso problema della sosta delle autovetture che affligge il centro città ed il lungomare – afferma la Giunta in una nota – La realizzazione della nuova opera permetterà anche di risolvere la carenza di parcheggi delle tante strutture ricettive che insistono nella zona nonché dei residenti e dei pendolari. Consentirà inoltre di decongestionare il traffico nel centro cittadino e recuperare alla pedonalizzazione altri spazi, come ad esempio piazza Simoncelli, senza rendere inaccessibili le attività economiche del centro".

La rifunzionalizzazione del vecchio edificio sede dello Iat, in degrado e luogo di bivacchi di senza tetto, era attesa da tempo ed ha assunto anche una finalità ben precisa, sarà un parcheggio in struttura. "La Giunta Olivetti, sin da subito, ha avuto in mente questa soluzione, perseguita anche attraverso la richiesta ed il conseguente ottenimento dei fondi Pinqua del Pnnr (avanzata poco dopo il suo insediamento), finalizzati alla creazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale pedonale tra i giardini Morandi e i giardini della Rocca, nonche’ alla pedonalizzazione del lungomare Marconi – conclude l’esecutivo di Olivetti – Con la realizzazione di queste opere Senigallia diventerà più bella e più accessibile".

Giulia Mancinelli