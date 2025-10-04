Senigallia, parte Fish Marche(t): "Obiettivo destagionalizzare"

"La forza della nostra città, la bellezza della tradizione marinara e il valore della comunità quando sa fare squadra". La spiaggia di velluto è pronta di nuovo a sfondare il muro del milione di presenze. È partita ieri la quarta edizione di FishMarche(t), evento seguito dall’assessore al Porto, Elena Campagnolo, in collaborazione con i Cuochi Marche, che fin dalla prima edizione ha visto la partecipazione delle maggiori firme della cucina nazionale e internazionale, come Moreno Cedroni e Mauro Uliassi, per poi dare una impronta sempre più locale e nostrana all’appuntamento. "È un progetto che porto avanti con orgoglio da quattro anni. Il primo – racconta Campagnolo – fu organizzato subito dopo l’alluvione, per regalare un momento di serenità e di felicità alla nostra comunità in un periodo difficile. Prima ancora avevamo sperimentato una edizione ridotta, ‘Alici nel paese delle meraviglie’, dalla quale è nata l’idea che negli anni è stata sviluppata, consolidando l’evento".

L’apertura ha riservato il palcoscenico proprio alle frazioni – Ciarnin, Gabriella, Vallone e Sant’Angelo – con il loro aperitivo, un vero viaggio nella tradizione: seppie con i piselli, sardoncini scottadito e bruschetta all’olio, carciofo fritto e spiedini di calamari. Il prossimo weekend il centro storico ospiterà ‘Emozioni d’Autunno’, il mercato di prodotti tipici locali al Foro Annonario. Tanti gli eventi in cartellone per destagionalizzare quella che è stata una stagione positiva: l’auspicio è che venga superata ancora una volta la soglia di un milione di presenze, oltrepassata nella stagione 2024. Un traguardo che ha consentito a Senigallia di sedersi al tavolo del G20 Spiagge, e di confrontarsi con località che hanno le stesse caratteristiche. Le stime delle presenze fanno ben sperare, e gli eventi organizzati per destagionalizzare saranno fondamentali per superare il muro di un milione.