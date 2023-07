SENIGALLIA, Pd Romano contro l'estensione degli orari delle sale slot

Estendere gli orari di funzionamento delle sale slot. È il tema che ha acceso la polemica politica, con il capogrupp Pd Dario Romano pronto a dar battaglia al progetto. "In questi tre anni, oramai, abbiamo assistito a gaffes di ogni tipo – dice –, ma non eravamo però mai arrivati al punto dove FdI, per bocca del consigliere delegato al cerimoniale Liverani, depositava una delibera di consiglio per modificare il regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo". Secondo Romano "con un colpo di mano, il consigliere vuole aumentare le fasce orarie di funzionamento di questi apparecchi da 12 a 16 ore. La giustificazione? Si fa così anche altrove". Ma "abbiamo il dovere di proteggere il più possibile i cittadini dalla dipendenza dal gioco".