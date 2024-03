Senigallia per la gloria, Ancona per la salvezza

Goldengas e Stamura sul parquet entrambe domani nella terza giornata della seconda fase della B Interregionale, unico torneo cadetto che gioca in questo week-end visto che la B Nazionale, con Jesi e Fabriano, si ferma. Match delicati per entrambe le nostre, pur per motivi diversi. Nel girone Gold, quello dove si gioca per i play-off, la Goldengas, due vittorie su due fino a questo momento, seconda in classifica con 10 punti, rende visita al Val di Ceppo domani alle ore 18; gli umbri sono allenati dall’ex Paolo Filippetti, hanno giocato una grande prima fase nel girone di centro sud qualificandosi per il gruppo Gold, ma in base al regolamento, non avendo vinto scontri diretti, sono qui partiti da 0 punti, e a 0 sono rimasti, avendo perso nelle prime due giornate della seconda fase. Val di Ceppo è ottavo e ultimo nel Gold e si gioca contro Senigallia l’ultima chance di rientrare tra le prime 6 che faranno i play-off: occhio alla spensieratezza degli umbri, che nulla hanno da perdere. Per dirigere designato Fornaro di Mentana, mentre il secondo arbitro è ancora in attesa di conferma. C’è molto da perdere invece nella sfida, sempre domani ma alle 19, che vede di fronte la Stamura Ancona e l’Isernia: si gioca al PalaScherma, non al PalaRossini. In palio una fetta di salvezza: siamo nel girone Play-Out, dove Isernia è ultima con 4 punti e la Stamura è invece terza ad 8. Anche questo girone da 8, al termine del quale settima e ottava scendono direttamente in serie C mentre la sesta affronta uno spareggio salvezza. Per i dorici occasione enorme per distanziare pressoché definitivamente un avversario diretto e compiere un passo ulteriore verso la permanenza in categoria, che sarebbe come vincere un campionato considerando che la società dorica è partita con un roster di soli giovani ed è stata pure una delle pochissime a non fare operazioni di mercato nel corso del torneo. Arbitrano Renga di Folignano e Bonfigli di Offida.

Andrea Pongetti