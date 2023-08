Senigallia piange Nicola De Palo: "Addio al guardiano del faro"

La Spiaggia di velluto di Senigallia piange Nicola De Palo: si è spento a 59 anni il guardiano del faro. Il suo cuore ha smesso di battere nella tarda serata di sabato, a causa di una grave malattia con cui combatteva da tempo. Un destino crudele, una malattia nel 2015 gli aveva portato via il figlio 30enne Michele. Custode di tanti racconti e ‘segreti’ del porto, con lui se ne va anche un pezzo di storia della città. Divertente, gioviale, ma altrettanto onesto e altruista: molti gli attestati di affetto comparsi sui social in queste ore di dolore per i suoi familiari, ma anche per le tantissime persone che lo conoscevano. Tifoso della Vigor Senigallia da sempre, ad indossare la maglia rossoblù erano stati alcuni suoi familiari e anche per questo, Nicola indossava spesso, con orgoglio, la maglia del centenario. "Sono sicuro che bibino stia sorridendo da lassù" il ricordo social del figlio Luca". I funerali di Nicola De Palo si svolgeranno martedì alle 9 nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone.