Senigallia, play-in da protagonista: quarta vittoria e ora c’è Palestrina

La Goldengas Senigallia vola e mette una piccola pietra sulla salvezza. Nel turno infrasettimanale di mercoledì sera i biancorossi hanno vinto largamente anche contro il Vasto (89-69) conquistando il quarto successo consecutivo nella seconda fase, girone salvezza. Senigallia ha sofferto nel primo periodo, chiuso sotto 15-27, poi con un parziale di 17-0 all’inizio del secondo quarto è passata a condurre, andando al riposo lungo sul 42-36 e allungando ancora sia nel terzo (60-50) che nel quarto periodo, fino al finale di 89-69. Super prestazione di Fabio Giampieri, ripetutamente mortifero da fuori e autore di 25 punti, ma bene anche gli altri col lungo Venga (12 punti) che ha messo in campo un entusiasmo e una energia che ben testimoniano l’ottimo momento dei biancorossi di coac Gian Marco Petitto. Ora la Goldengas dopo 5 delle 12 giornate della seconda fase è seconda nel girone con 20 punti, 2 in meno del Val di Ceppo: ricordiamo che al termine di questa fase soltanto le prime 3 delle 12 squadre si salveranno direttamente senza fare i playout e la Goldengas vista nell’ultimo mese sembra avere tutte le carte in regola per essere tra loro. Senigallia sarà tra l’altro l’unica squadra della provincia di Ancona a giocare nel fine settimana: i biancorossi domenica renderanno visita nella sesta giornata del girone Play-In Out di B Interregionale al Palestrina, che ha 16 punti: i laziali hanno avuto il campo squalificato per una giornata ma possono pagare la multa per giocare comunque in casa.

Non giocheranno invece nella serie superiore né la General Contractor Jesi né la Ristopro Fabriano, poiché la B Nazionale è ferma per le finali di Coppa Italia previste a Bologna: per il girone B le uniche qualificate sono da regolamento le prime due squadre al termine del girone di andata dunque Roseto e Gema Montecatini. Si riprenderà la prossima settimana con la quattordicesima giornata di ritorno, siamo ormai al rush finale: Jesi anticiperà a sabato 22 marzo alle ore 18 a Roma contro la Luiss, mentre Fabriano Fabriano giocherà in casa domenica 23 marzo alle ore 18 contro Salerno.

Le due squadre arrivano alla sosta con stati d’animo diversi: la General Contractor, ottava con 34 punti, sta un po’ meglio in classifica rispetto alla Ristopro decima con 30, ma viene da due ko consecutivi in casa mentre Fabriano è reduce da quattro vittorie di fila di cui l’ultima, esaltante per la classifica e ancora più per il campanile, proprio nel derby in trasferta dove è stata sorretta da centinaia di tifosi al seguito. Jesi, a 4 punti dalla sesta, ha senz’altro più chance dei cugini per agganciare i playoff ma al momento sarebbe nei play-in esattamente come la Ristopro che, dal canto suo, decima con 6 punti sulla tredicesima, sembra ormai al sicuro per avere un posto in questa nuova fase, che aprirà a due ulteriori squadre le porte dei play-off per la serie A2.

Andrea Pongetti