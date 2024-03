"Senigallia porta fortuna". De Palma parte dal Mamamia

"Senigallia porta fortuna". Dopo il successo di "Aggiungi un posto a Tavola", anche il tour di Fred de Palma partirà da Senigallia. Il cantante si esibirà al Mamamia il 16 marzo. Anche Fiorello aveva scelto di partire da Senigallia, proprio perché, come Lorella Cuccarini domenica scorsa sul palco della Fenice, aveva dichiarato che la spiaggia di velluto porta fortuna. Lo stesso ha detto anche Fred de Palma, quando ha presentato il suo tour che come prima data ha quella di Senigallia. Nel 2021 la sua "Ti raggiungerò", è diventata la colonna sonora dello spot Wind Tre con lo showman Fiorello come protagonista.

Un po’ di scaramanzia ci vuole dopo che il rappresentante del reggeton italiano si è classificato ultimo al Festival di Sanremo. Una primavera e un’estate all’insegna della grande musica è quella che la spiaggia di velluto è pronta a presentare: c’è infatti attesa per il programma musicale, curato da Ringo dj e Virgin Radio per la 30esima edizione del famoso raduno europeo dell’Harley Owners Group.

Si attendono anche i nomi dei protagonisti che quest’anno prenderanno parte all’Rds Summer Festival , evento che ha sostituito, con un format importante, il CaterRaduno: è già partito il toto nomi dove non mancano i protagonisti del Festival di Sanremo.

Il primo luglio a salire sul palco di piazza Garibaldi saranno i Simple Minds, gruppo che ha accompagnato quattro generazioni. Solo ventiquattr’ore di attesa e poi a salire sullo stesso palco il 3 luglio, orfani di Stefano d’Orazio, saranno i Pooh. Il gruppo musicale britannico aprirà una settimana di concerti dove tra i protagonisti ci saranno anche artisti internazionali del Jazz.

Un programma musicale che abbraccia gusti e generazioni diverse e che presto potrebbe arricchirsi di ulteriori nomi e spettacoli. Non mancherà nemmeno una parentesi legata allo sport, perché ad affacciarsi per la prima volta sulla spiaggia di velluto potrebbe essere quest’anno un programma legato al calciomercato. Ancora top secret il programma del ‘compleanno della Rotonda a Mare’, serata che solitamente si festeggia il secondo sabato di luglio. Resteranno i tradizionali appuntamenti con lo spettacolo pirotecnico sul mare, il 105XMasters, con tanto di gara di Triathlon, il Summer Jamboree e la fiera di Sant’Agostino. Ma il programma si allungherà anche nel mese di settembre, come già annunciato alla Bit di Milano torneranno i maestri panificatori con una nuova edizione di Pane Nostrum.