Senigallia prima delle Marche nelle ricerche di vacanze, San Benedetto 40esima

Senigallia è la 30esima città italiana e la prima delle Marche più ricercata per le vacanze, San Benedetto del Tronto è la 40esima. E’ quanto emerge dall’indagine condotta da Jetcost, il motore di ricerca per voli e hotel. "Le ricerche di alloggi per luglio 2023 sono aumentate del 33% rispetto allo scorso anno, nonostante l’incremento dei prezzi e l’attuale situazione economica - dichiara Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost- La Marche sono una delle regioni più ricercate con due località tra le 40 preferite per trascorrere le vacanze; in particolare spicca Senigallia, che occupa la posizione numero 30". "Senigallia si conferma reginetta del turismo regionale e non solo, e lavoreremo per preservare e se possibile accrescere ulteriormente questo risultato -commenta il sindaco Massimo Olivetti- Il risultato dell’indagine premia senza dubbio la bellezza, l’accoglienza, le professionalità e l’attrattività della nostra città e questo risultato è possibile solo grazie ad un lavoro di squadra tra le varie categorie econiche, i professionisti del settore e l’Amministrazione. Senigallia ha un ruolo di reginetta del turismo e a questo primato non solo non rinunceremo mai ma lavoreremo per consolidarlo e se possibile migliorarlo".

Giulia Mancinelli