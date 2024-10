Senigallia: ragazzino scappa di casa armato, ricerche in corso. Le notizie in diretta

Si sarebbe allontanato dopo una lite, l’avviso alle scuole: non fate uscire gli alunni in giardino. Forze dell’ordine in campo, ricerche anche con l’elicottero: le frazioni Marzocca e Montignano al setaccio