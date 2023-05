A Senigallia scuole chiuse il 16 maggio: preallarme per il maltempo

Senigallia (Ancona), 15 maggio 2023 – Martedì 16 maggio saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma anche i centri diurni disabili, il centro diurno Alzheimer, così come saranno interrotte le attività delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private e del centro pomeridiano "Germoglio".

La decisione arriva direttamente dal Comune, visto che è stata anche diramata l’allerta arancione per la giornata di domani. Il sindaco Massimo Olivetti, in considerazione dell’ingresso in fase di preallarme, ha convocato per questo pomeriggio il Coc e ha disposto, come previsto dal Piano di Protezione Civile, la chiusura con l’obiettivo di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it; la pagina Facebook del Comune di Senigallia e gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103. e Radio Duomo (95.2).