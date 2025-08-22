Senigallia si tinge di giallo con il true crime di Lugli

Seconda giornata per il festival ‘Ventimilarighesottoimari in Giallo’ di Senigallia, che ogni giorno, fino a domenica, propone un doppio incontro. Oggi (ore 18.30) nei giardini della scuola Pascoli si inizia con Massimo Lugli, che presenterà il suo romanzo ‘La banda dell’Arancia Meccanica’.

La banda in questione è quella che terrorizzò Roma tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, colpendo i quartieri più esclusivi della Capitale. All’inizio i malviventi derubavano le vittime dopo averle colpite. Poi avvenne un salto di qualità, e i componenti della gang cominciarono a devastare gli appartamenti di lusso dopo aver malmenato e stuprato i loro proprietari. Occorreranno settecento rapine prima che l’incubo termini e che la banda, capitanata da un ex poliziotto, finisca in manette.

Lugli, storico cronista della Capitale, riesce in questo appassionante true crime a trasformare la cronaca nera in letteratura. Lo scrittore dialogherà con la giornalista del Resto del Carlino Silvia Santarelli.

Alle 21.30, sempre nei giardini della ‘Pascoli’, l’ospite della rassegna sarà Alessandro Robecchi, chiamato a parlare del suo ultimo romanzo ‘Il tallone da killer’.

‘Il Biondo’ e ‘Quello con la cravatta’ sono soci ben affiatati e molto richiesti: eliminano la gente a pagamento. Un giorno propongono loro un incarico speciale: far fuori un arcimilionario esponente dell’alta finanza. Fanno appena in tempo a incassare l’anticipo che si trovano ad affrontare difficoltà impreviste, tra colpi di scena ed avventure varie.

Con i suoi killer dalla battuta pronta, già comparsi in un romanzo e in alcuni racconti, Robecchi firma una commedia esilarante e nerissima, che suona anche come una sferzante denuncia della disperazione sociale dei nostri giorni. Lo scrittore dialogherà con il giornalista del Resto del Carlino Matteo Massi.

‘Ventimilarighesottoimari in Giallo’ permette anche di scoprire un luogo misterioso che racchiude il segreto di diecimila omicidi. E’ la Camera Gialla, nella sede della Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare (nata dalla passione dell’ex magistrato e collezionista Adriano Rosellini), che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in italiano, con molte illustrazioni originali.

Durante il festival la Camera Gialla sarà aperta al pubblico con visite guidate a cura della Fondazione Rosellini. Le visite, disponibili per gruppi di massimo dieci partecipanti per turno, sono gratuite, con prenotazione obbligatoria al link prenotazioni.comune.senigallia.an.it. Tre i turni odierni: ore 21, 22 e 23.

Raimondo Montesi