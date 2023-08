Senigallia si tuffa negli anni Ottanta I Via Verdi sono pronti a emozionare

Giornata clou del ‘Festival 80 - Back to the past’ a Senigallia. E’ la manifestazione dedicata agli anni Ottanta firmata dalla ForMusic Events, agenzia specializzata proprio nell’organizzare iniziative legate al decennio in questione. In piazza Garibaldi oggi (ore 21.30) salirà uno dei gruppi che hanno segnato gli anni del cosiddetto ‘edonismo reganiano’, o della ‘Milano da bere’ che dir si voglia. Stiamo parlando degli anconetani Via Verdi, che hanno fatto ballare mezzo mondo con la hit ‘Diamond’, ed emozionato un’intera generazione con ‘You and me’ e molti altri brani di successo. La band negli ultimi anni è tornata in pista con nuovi progetti, e il 19 agosto aprirà il concerto dei Creedence Clearwater Revived al parco della Repubblica di Sirolo. Sul palco il chitarrista Marco Grati e il tastierista Glauco Medori, fondatori della band, insieme al cantante Remo Zito, al bassista Francesco Popolo e al batterista e percussionista Simone Medori. Facile prevedere l’ovazione del pubblico alle prime note di ‘Diamond’. In piazza ci sarà anche l’angolo dello street food, di cui si occuperà la NoMa21 Events. La vecchia pescheria del Foro Annonario sarà invece la location dove verrà realizzata una grande ‘sala giochi’ con arcade e flipper originali. E’ l’Arcade Story, dove sarà possibile giocare dalle ore 18.