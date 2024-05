Senigallia sul modello Rimini. Vigilantes in spiaggia di notte contro ladri e vandali

In previsione della stagione estiva, gli operatori balneari senigalliesi si preparano per garantire la sicurezza dei loro stabilimenti, non di rado oggetto ogni stagione di danni vandalici degli immancabili incivili. Il Consorzio dei bagnini sta infatti definendo con la Vigilar, istituto di vigilanza da tempo presente in Romagna e ora operativo anche in provincia di Ancona, un accordo per garantire la sicurezza della spiaggia senigalliese, complessivamente di ben 14 chilometri, comprendendo anche i tratti di spiaggia libera. "Stiamo definendo un accordo molto importante con il Consorzio dei bagnini di Senigallia – conferma Alessandro Giuliani, amministratore di Vigilar – per il pattugliamento degli stabilimenti balneari, in tutto una cinquantina quelli coinvolti nel Senigalliese, in orario notturno durante il fine settimana. Saremo in servizio con due guardie giurate per notte equipaggiate con bicicletta elettrica per potersi spostare più rapidamente lungo l’arenile. Puntiamo a replicare il modello che abbiamo adottato a Rimini durante le ultime stagioni e che ha portato a ottimi risultati in collaborazione con le forze dell’ordine. L’obiettivo è soprattutto quello di scongiurare e di prevenire vandalismi e danneggiamenti e di fare una attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio". La centrale del servizio sarà operativa 24 ore su 24 e l’istituto si occuperà anche sulla spiaggia di velluto di pronto intervento, vigilanza ispettiva, videosorveglianza, piantonamento, portierato, installazione, gestione e manutenzione di impianti antifurto. Vigilar sta attualmente cercando cinque nuove guardie giurate, non necessariamente con esperienza, che possano dunque rafforzare l’organico per aumentare la sicurezza notturna dell’arenile senigalliese, in un’estate che si preannuncia già dai numeri importanti. Andrea Pongetti