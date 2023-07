Senigallia, tragedia sfiorata al mercato settimanale per intervento di Polizia Municipale

Tragedia sfiorata ieri mattina al mercato settimanale dove una donna, in evidente stato di alterazione, ha oltrepassato la transenna posta per garantire la sicurezza dei pedoni nel tratto interessato al mercato. Momenti di terrore per alcuni agenti della Polizia Muncipale che si trovavano in prossimità dell’ultima transenna posta pochi metri prima dell’inizio del mercato. Ma l’automobilista, nonostante la presenza della segnaletica che vietava l’accesso al centro storico sia da viale Leopardi sia lungo via Pisacane, all’intersezione con via Armellini, ha proseguito la marcia, cercando di entrare di forza sui Portici, invasi da pedoni.

Il peggio è stato evitato grazie al provvidenziale intervento degli agenti che hanno prontamente bloccato l’auto, mettendo a rischio ognuno la propria incolumità, impedendo così che si dirigesse diretta verso il flusso pedoni. La donna è stata bloccata in via Pisacane, pochi metri prima dell’immissione sui Portici Ercolani: subito ha dato in escandescenze, tanto che, dopo i primi accertamenti, è stato e necessario richiedere l’intervento di un’ambulanza del 118 che l’ha accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia.

Dovrà rispondere di numerose infrazioni amministrative al Codice della strada e dei reati commessi. Proprio lo scorso week-end gli agenti della polizia municipale sono stati impegnati in una campagna per sensibilizzare gli automobilisti a non mettersi ubriachi al volante. Tolleranza zero nei confronti di chi guida in stato di ebbrezza da parte di tutte le forze dell’ordine costantemente sul territorio con servizi specifici.