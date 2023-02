Sabato alcolico: sono tre gli automobilisti al volante trovati ubriachi e ben due sono giovanissimi.

I carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno incrementato i controlli alla circolazione stradale: un 20enne senigalliese è stato sottoposto ad accertamenti mentre si trovava alla guida della sua Peugeot 207 e trovato con un tasso alcolemico ben tre volte superiore a quello consentito, 1,64 grlt.

Trovato positivo all’etilometro anche un 22enne senigalliese controllato mentre si trovava alla guida della sua 500L con un tasso alcolemico di 1,11 grlt.

Un 45enne senigalliese è stato sottoposto all’etilometro mentre si trovava al volante della sua Audi A4, aveva un tasso di 0,90 grlt.

A tutti e tre gli automobilisti è stata ritirata la patente di guida,mentre al 20enne è stata anche sequestrata l’auto su cui viaggiava ai fini della confisca. Per tutti è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Ogni week-end sono in media tre le denunce per guida in stato di ebbrezza nei confronti di altrettanti automobilisti sorpresi ubriachi al volante: un fenomeno che, stando ai numeri, sembra essere aumentato negli ultimi mesi. I controlli da parte delle forze dell’ordine proseguiranno senza sosta e saranno intensificata durante il week-end.