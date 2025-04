"Senigallia Turismo Digitale" dedicata al commercio

Il Comune ha prorogato la scadenza dell’ avviso per la selezione degli operatori economici dei settori: artigiani creativi, commercianti prodotti tipici, outlet, negozi storici, attività di accoglienza e ricettività, ristoratori, esercizi di somministrazione alimenti e bevande localizzati nel Porto Turistico di Senigallia e Centro Storico, interessati a partecipare al progetto "Senigallia Turismo Digitale". L’iniziativa, realizzata nell’ambito del bando regionale "Servizi Digitali Integrati" promosso dalla Regione Marche, mira a potenziare la competitività del territorio attraverso l’adozione di soluzioni digitali avanzate per la promozione turistica. Il Comune si propone di potenziare la competitività del comparto turistico locale attraverso l’uso di strumenti digitali innovativi, creare una vetrina digitale integrata, che consenta agli operatori economici di promuovere in modo efficace la propria attività, fornire ai visitatori esperienze personalizzate e contenuti multimediali di alta qualità, favorire la trasformazione digitale del settore turistico e commerciale, migliorando la visibilità e l’attrattività delle imprese locali. Per contribuire alla realizzazione di contenuti digitali per la promozione turistica della città possono partecipare alla selezione compilando l’apposito modulo di adesione, presente all’interno dell’Avviso Pubblico.