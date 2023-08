Senigallia viaggia sempre nel tempo C’è "Festival 80 - Back to the past"

Vanno sempre di moda gli anni Ottanta, quelli dell’"edonismo reganiano". Se Numana dedica al periodo un festival che parla di cinema, Senigallia ‘replica’ puntando sulla musica. Da venerdì a domenica, infatti, sulla spiaggia di velluto impazzerà il ‘Festival 80 - Back to the past"’, evento musicale e culturale che prevede concerti di artisti famosi e di alcune tra le migliori tribute band presenti sul territorio Italiano, oltre ad appuntamenti di carattere culturale.

Il Festival è realizzato dalla ForMusic Events, un’agenzia specializzata proprio nella organizzazione di iniziative legate al decennio in questione. Piazza Garibaldi sarà di nuovo il luogo scelto per i concerti serali, come accaduto per il ‘Summer Jamboree’, oltre che per l’immancabile street food, di cui si occuperà la NoMa21 Events. La vecchia pescheria, all’interno del Foro Annonario sarà invece la location dove verrà realizzata una grande ‘sala giochi’ con arcade e flipper originali. E’ l’Arcade Story’, che farà fare un balzo all’indietro nel tempo a chi oggi ha tra i 40 e i 50 anni.

Grazie a cabinati e flipper d’epoca sarà possibile giocare dalle ore 18 fino alla mezzanotte. Sotto i Portici Ercolani nel corso della tre giorni del festival sarà allestita la Fiera del disco. A cura di ZaMusica, ormai un classico. E’ il luogo dove cercare rarità musicali, possibilmente su vinile, visto che ormai il cd sembra essere diventato ‘vecchio’, mentre il 33 giri sta vivendo una sfolgorante seconda giovinezza.

La musica, come si diceva, sarà la grande protagonista della manifestazione. Si comincerà venerdì (ore 21.30) con i New Dreams, formazione che rende omaggio ai Simple Minds, una delle band simbolo degli anni Ottanta. Sabato, sempre alle ore 21.30, sul palcoscenico di piazza Garibaldi saliranno i Renatissimo per voi, tribute band di Renato Zero. L’evento clou è in programma domenica (ore 21.30), e stavolta non si tratta di una tribute band, ma di uno dei gruppi che hanno segnato il decennio come pochi altri. Stiamo parlando degli anconetani Via Verdi, che hanno fatto ballare mezzo mondo con la hit ‘Diamond’, ed emozionato un’intera generazione con ‘You and me’ e molti altri brani di successo. La band negli ultimi anni è tornata in pista con nuovi progetti, e il 19 agosto aprirà il concerto dei Creedence Clearwater Revived al parco della Repubblica di Sirolo. Un doppio concerto da non perdere.