Sensi d’estate alla Mole Manzon e la vita della Greco

Nuovo affascinante appuntamento con "Sensi d’Estate", rassegna organizzata dal Museo Omero di Ancona. Stasera (ore 21.30) nella Corte della Mole Vanvitelliana l’associazione Malte presenta "Juliette. Vita di una cantante", di e con Carla Manzon. La cantante del titolo è Juliette Gréco, una vera e propria icona della cultura francese, un’artista globale che ha segnato un’epoca, uno stile di femminilità. La Greco è stata anche un simbolo di eleganza e della cultura della nuova Francia, della libertà ritrovata e dolorosamente combattuta per ottenerla. Una donna assoluta protagonista del Novecento, sotto diversi punti di vista, in virtù di una vita ‘complicata’ e luminosa. Fin da giovanissima Juliette Gréco fu membro attivo della Resistenza francese. Musa ispiratrice di poeti e giovani chansonnier, cantante, attrice, diva assoluta dell’Esistenzialismo.

Anticonformista, politicamente schierata, donna di grande personalità e carisma, interpretò canzoni indimenticabili, recitò a Hollywood e per la tv, impersonò il terribile demone Belfagor, il fantasma del Louvre. Quella odierna è una lettura-spettacolo, un umile omaggio a una donna la cui vita è ancora un fulgido esempio per noi e per le giovani generazioni. Musiche immortali accompagnano il racconto. La fisarmonica del maestro Romano Todesco esegue alcune fra le più belle ed emozionanti canzoni della Gréco: ‘Sous le ciel de Paris’, ‘Paris canaille’, ‘La Bohème’, ‘Le parapluie’.

L’ingresso allo spettacolo è libero. Si accettano prenotazioni per persone con disabilità al 3425060364. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nell’Auditorium della Mole. Dalle ore 21 alle 24 la Collezione Design del Museo Omero sarà aperta e visitabile, eccezionalmente con ingresso gratuito.