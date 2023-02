Senso civico, serve più rispetto per la nostra città

Ancora una volta mi è capitato di vedere il proprietario di un cane far fare i bisogni al suo ‘amico’ su una delle aiuole che fiancheggiano il viale della Vittoria, senza provvedere poi a ripulire il tutto. Pur non avendo un cane, a quanto ne so il comportamento non è lecito, nel senso che i padroni dei cani devono raccogliere con l’apposito sacchetto anche i bisogni dei cani fatti sull’erba. Ma anche se non fosse vietato (e, spero, sanzionato) tale modo di agire è estremamente disdicevole, e dimostra lo scarso senso civico di tanti nostri concittadini, a cui non importa nulla del decoro della propria città. E non stiamo parlando di una via periferica, ma della principale arteria che corre lungo il ben noto ‘rio’ della fettina’. Se questo è il quartiere più elegante e ‘raffinato’ della città figuriamoci cosa sarebbero in grado di fare queste persone in una zona periferica, lontano da occhi indiscreti. Naturalmente capita anche di vedere i bisogni dei cani anche in mezzo al Viale, ma di rado, appunto perché si tratta di una zona sempre molto frequentata. Se potessero, certe persone lascerebbero sempre le feci dei loro cani anche lì.

Lorenzo L., Ancona