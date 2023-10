Senso unico alternato in via. Flaminia: scatta la raccolta firme

E’ partita la petizione per richiedere il senso unico alternato in via Flaminia I chiusa al traffico in direzione Osimo Stazione-Osimo e per domandare al sindaco la presentazione di un progetto per la nuova viabilità della statale 16 con l’apertura, che avverrà entro l’anno, del nuovo centro commerciale Oasi. "Lo scorso 20 settembre noi cittadini di Osimo Stazione ed Abbadia ci sono riuniti per dibattere sui problemi della viabilità della frazione. Non contestando la natura dei lavori di rinnovo dei sotto servizi, abbiamo discusso dei disagi che dobbiamo sopportare a seguito della chiusura di via Flaminia I – spiega la consigliera delle civiche Monica Bordoni tramite il comitato Salute e Ambiente -. I disagi sono verso noi residenti che non abbiamo più il collegamento con il trasporto pubblico tra la frazione e il centro, i nostri ragazzi per raggiungere gli istituti scolastici e per tutti i lavoratori che sono costretti a passare per strade secondarie e non adatte. Ci risulta poi che a oggi negli uffici Anas non c’è depositato alcun progetto per la nuova viabilità".