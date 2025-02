Sensori e trasmettitori tascabili . Anti violenza al pronto soccorso

Sette allarmi volumetrici, rilevatori di fumo, di rumori e di grida, e trenta trasmettitori tascabili, simili alle "saponette" wi-fi, tutta tecnologia di derivazione militare: sono le nuove dotazioni degli ospedali di Torrette e del Salesi, rispettivamente per le sale d’aspetto, soprattutto quelle dei pronto soccorso, e per il personale sanitario maggiormente a rischio di aggressioni, che l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche sta mettendo in funzione in questi giorni. Un investimento sulla sicurezza del personale, ma anche dei pazienti, che costerà all’azienda 90mila euro per tre anni, compresa manutenzione e assistenza. Tecnologia e intelligenza artificiale al servizio dell’ospedale che funge da deterrente e che monitora costantemente la situazione di alcuni ambienti ospedalieri particolarmente affollati, per evitare che si verifichino altri episodi come quello di lunedì notte. Ieri mattina la direzione generale dell’Aoum ha presentato i nuovi strumenti, alcuni dei quali già installati, oltre alle telecamere sempre operative e alle numerose guardie giurate che lavorano in ospedale e che già presidiano alcune zone, come ha specificato il direttore generale Armando Marco Gozzini. "Certe patologie psichiatriche o l’uso di sostanze stupefacenti fanno sì che certi episodi possano succedere e questo richiede che ci facciamo trovare attrezzati per tutelare personale sanitario e cittadini. Anche con il questore ci siamo confrontati su queste nuove modalità, dopo quanto accaduto l’altra notte in pronto soccorso", ha aggiunto il dg dell’azienda sanitaria. Gli allarmi volumetrici sono stati già installati, i trasmettitori tascabili saranno consegnati in questi giorni, le telecamere coprono zone non presidiate, per questioni di privacy sono dotate di un meccanismo di oscuramento dei visi, che però può essere tolto in caso di eventuale richiesta dell’autorità giudiziaria di fronte a un reato. "I sensori volumetrici controllano temperatura, umidità, fumo, ma anche forti rumori, e tramite algoritmi di IA individuano aggressioni, generando allarmi che vengono riportati sul sistema informatico – ha spiegato Andrea Badaloni, direttore sistema informativo aziendale –. I trasmettitori sono per gli operatori sanitari. Sono dispositivi portatili con cui l’operatore in autonomia può chiedere assistenza e parlare con operatori di controllo che sono dotati di radio. Hanno sensori interni che rilevano cadute o assenza di movimento, e sono geolocalizzabili".

Giuseppe Poli