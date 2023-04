Sentenza a sorpresa Il Comune si ritrova altri 2,5 milioni di euro Ecco a cosa serviranno

Tesoretto inaspettato, l’amministrazione accoglie con piacere una sentenza del Tribunale di Ancona che di diritto gli consegna oltre 2,5 milioni di euro. Ossigeno puro per le casse comunali, soldi freschi in saldo corrente da investire su alcuni settori strategici: dalla messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi ai nuovi asfalti con la copertura di alcuni lotti specifici alle manutenzioni di parchi, circoli e ciclabili fino agli impianti sportivi. Proprio su questo tema una somma è già stata stanziata e deliberata dalla giunta comunale, circa 80mila euro, a favore di alcune società sportive. Un finanziamento ulteriore che si unisce a quello erogato lo scorso anno in merito al rincaro dei costi delle utenze in bolletta.

Ieri è arrivato l’ok alla delibera di giunta per l’assegnazione di questi fondi che, lo ripetiamo, l’amministrazione dorica non si aspettava. Per essere chiari, si tratta di un provvedimento divenuto esecutivo dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 9 marzo scorso. La corte ha riconosciuto al Comune i contributi non corrisposti dallo Stato a compensazione del minor gettito ICI per le annualità che andavano da 2001 al 2009 (parliamo dei tempi in cui le giunte erano guidate sempre dal centrosinistra, ma con Renato Galeazzi e Fabio Sturani sindaci) a seguito del mutamento della base imponibile per gli immobili di categoria D. La cifra è superiore ai 2,5 milioni di euro e a questa si devono aggiungere gli interessi legali maturati dalla messa in mora al saldo, circa 200mila euro.

Il 23 marzo scorso, in sede di consiglio comunale, è stata approvata la variazione di bilancio di previsione e la somma è stata contabilizzata come corrente non ricorrente in modo da creare un fondo. Ieri la delibera varata dalla giunta ha messo i puntini sulle i, ossia ha scelto dove quei fondi verranno inseriti e per quali necessità. Si tratta di uno degli ultimi provvedimenti da parte della giunta uscente. Nello schema diffuso c’erano anche alcune voci che invece probabilmente non rientreranno in quel capitolo finanziario, vedi gli interventi sulla scuola media Podesti, lesionata dal sisma del 9 novembre scorso, i progetti sull’edilizia scolastica in genere già finanziati al Pnrr e la scalinata del Passetto. Andando nel dettaglio, la giunta ha previsto finanziamenti per la Biciclovia del Conero, per il circolo Belvedere di Posatora, per le sedute della tribuna e l’illuminazione dello stadio del Conero, per la piscina di Ponterosso, per lavori alla Corte d’Appello (la proprietà dell’edificio di via Carducci è comunale) e infine per la scalinata Birarelli per risolvere le interferenze dei sottoservizi che hanno provocato il rallentamento dei lavori.

p.cu.