Sentenza crac Banca Marche, chiesta proroga per le motivazioni

Dovevano uscire questa settimana le motivazioni della sentenza di Banca Marche, quella che il 23 gennaio scorso ha messo un punto almeno per il processo di primo grado, ma il collegio penale ha chiesto una proroga per la loro trascrizione. Non solo. Per decreto della presidente del tribunale, emesso nei giorni scorsi, lo stesso collegio non potrà incamerare momentaneamente altre sentenze perché appunto troppo impegnato a scrivere le motivazioni della sentenza del crac del principale istituto di credito marchigiano. Motivazioni corpose e complesse e per le quali si potrà limitare la durata delle altre udienze che lo stesso collegio penale, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, si trova a trattare in questo periodo. Una disposizione puramente organizzativa che già ieri ha trovato applicazione con alcune udienze, che vanno a sentenza, rinviate di qualche settimana. A gennaio erano arrivate sei condanne per bancarotta, riconosciuta la responsabilità per il reato più grave, quello distrattivo, ai principali vertiti di Bdm e della sua controllata Medioleasing. Nessuna responsabilità invece per i componenti del cda per i quali è stato ritenuto che il fatto non costituisce rato. A pagare per le accuse sostenute dal pool dei pm Andrea Laurino, Serenea Bizzarri e Marco Pucilli sono stati tra gli altri l’ex direttore generale, Massimo Bianconi (10 anni e 6 mesi), Stefano Vallesi, vice direttore generale Area Mercato Bdm (9 anni), Massimo Battistelli, capo area crediti Bdm (4 anni e 10 mesi).

ma.ver.