Sentenza Stop al divorzio per ripudio islamico

Ha vinto lei. Il ripudio in Bangladesh non può valere per far tornare scapolo il marito nei registri dello stato civile del Comune di Ancona dove l’uomo aveva ottenuto la cancellazione di coniugato. La coppia pertanto, in Italia, risulta ancora sposata. La Corte di Appello di Ancona ha accolto il ricorso che una donna bengalese di 35 anni, residente in città, aveva fatto attraverso i suoi legali, gli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Vecci, contro il riconoscimento del divorzio per ripudio islamico. Era stato il marito, 44enne, rappresentato dall’avvocato Pietro Sgarbi, a presentarlo in Comune chiedendo di annotare sui documenti del suo stato civile la parola divorziato e quindi senza più nessun legame con la moglie con cui ha avuto anche due figli. Accogliendo il ricorso degli avvocati Nobili-Becci, la corte ha ordinato al Comune la cancellazione della registrazione della relativa annotazione nel registro anagrafico. La decisione è arrivata ieri, dalla seconda sezione civile della Corte di Appello di Ancona. Per la Corte di Appello "non è stato rispettato il principio dell’ordine pubblico processuale, non essendo stati garantiti, nell’ambito dei procedimenti di divorzio per ripudio, il diritto di difesa della moglie e la garanzia dell’effettività del contraddittorio". Sono stati dunque lesi i diritti di difesa della donna perché "il ripudio è discriminatorio, non riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano, e solo il marito è abilitato a liberarsi del vincolo matrimoniale". La coppia si è sposata il 2 marzo 2008 in Bangladesh e ha avuto due figli. Dopo dieci anni il rapporto è degenerato a causa di comportamenti violenti e vessatori che avrebbe avuto il marito nei confronti della moglie (è stato condannato per maltrattamenti in famiglia in due gradi di giudizio). Nel 2022 la donna ha deciso di chiedere la separazione scoprendo dai documenti in Comune che il marito aveva già divorziato da lei il 5 maggio del 2023 seguendo il rito islamico che prevede la formula del ripudio (talaq) e secondo il quale basta pronunciare tre volte la frase "ti ripudio" per portarlo a compimento anche all’insaputa della coniuge. Per l’uomo la moglie non sarebbe stata abbastanza sottomessa. La donna si era attivata per chiedere la cancellazione dell’annotazione, fatta dal Comune di Ancona nei registri dello stato civile, della sentenza di divorzio per ripudio emessa dall’autorità in Bangladesh perché contraria all’ordine pubblico interno e internazionale oltre che ai principi della Costituzione italiana perché priva di tutele per la prole e del diritto di mantenimento della moglie.