Sentieri Valleremita, ecco le nuove mappe

Nell’ambito della mission congressuale 2021-2025 legata alla valorizzazione del turismo sostenibile nell’area montana, la Cna di Fabriano ha deciso di sponsorizzare le Nuove mappe dei sentieri di Valleremita per una più capillare promozione del territorio. A promuovere l’iniziativa l’associazione Appennino Valleremita "Aula Verde". Le nuove cartine saranno presentate domenica nell’ambito di "Valleremita: la panchina racconta" nel quale verranno inaugurate le nuove istallazioni temporanee costituite da panchine e pannelli in legno dipinti e pirografati da artisti fabrianesi. All’interno delle mappe rinnovate saranno riportate anche tutte le indicazioni per individuare e riconoscere queste nuove istallazioni che rappresentano un’ulteriore attrattiva per un territorio che ogni anno sa farsi apprezzare da turisti e residenti per la qualità dei paesaggi e per un ambiente naturale di indubbia bellezza. A sponsorizzare l’iniziativa è la Cna di Fabiano e Area Montana "per valorizzare – spiega Marco Silvi - le eccellenze dell’area montana, al servizio dei residenti che potranno acquisire ancor più consapevolezza circa la ricchezza del proprio habitat e al servizio dei turisti".