Sentiero della Vedova. Il lucchetto per ora regge. Si lavora all’alternativa

Ordinanza per interdire l’accesso alla spiaggia della Vedova dal cancello posto a monte: a due settimane dalla firma da parte del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, la catena con annesso lucchetto per sigillare il cancello non è ancora stato violato. Sentiero chiuso, accesso vietato da terra, ma possibile dal mare anche se la capitaneria di porto svolge regolarmente i suoi controlli.

L’ordinanza, oltre appunto a ordinare la chiusura di quel passaggio dalla località ‘La Vedova’ (a sinistra dell’omonima trattoria) vieta la balneazione e lo stazionamento sulla spiaggia, confermando il testo firmato dall’allora sindaca Valeria Mancinelli nel 2019. Il documento avrà validità fino alla fine di ottobre prossimo, data considerata la fine della stagione balneare, poi tornerà la solita italica incertezza sulla disposizione e il rispetto delle regole.

Per evitare nuovi problemi, dopo i tanti servizi pubblicati dal Carlino in cui sono state ospitate tutte le posizioni e gli attori coinvolti nella vicenda, qualcosa si sta muovendo. L’Ente Parco del Conero e il Cai, in accordo con le associazioni ufficiali dei grottaroli (in particolare quelle dalla piscina del Passetto verso sud che comprendono anche la Scalaccia e appunto la Vedova) starebbero studiando la possibilità di riattivare lo stradello 312 che si trova a destra rispetto a quello al centro delle dispute. Il sentiero in questione è presente sulle mappe del parco e potrebbe essere sistemato e reso percorribile attraverso un intervento di manutenzione e messa in sicurezza.