Sentiero dell’Europa: due stelle dedicate a Spinelli e Scholl

Sophie Scholl, oppositrice non violenta al nazismo giustiziata nel 1943, e Altiero Spinelli che, dall’isola del confino dove l’aveva costretto il fascismo, nel 1941 disegnò, insieme a Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, il sogno di una Europa libera e unita nel Manifesto di Ventotene. Portano i loro nomi le prime due stelle dedicate del Sentiero dell’Europa che il Comune di Jesi ha realizzato nel parco "David Sassoli" in zona Allende, inaugurato giovedì pomeriggio per la Festa dell’Europa. A realizzare le installazioni sono stati gli studenti del Liceo Artistico "Mannucci" di Jesi, coordinati dal professore Massimo Ippoliti. "Un impegno questo – ha spiegato Ippoliti - che ha portato i ragazzi a riflettere e lavorare sulla identità europea e su valori di pace e cooperazione. Valori che come queste stelle tendono in alto ma con forti radici a terra". "L’Europa – ha rimarcato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – è cittadinanza coi suoi diritti e doveri. E’ giustizia in quanto tema oggi sociale e ambientale, è pace, che si costruisce quotidianamente a partire del linguaggio". "Un orgoglio coinvolgere su questi temi l’impegno dei giovani" ha aggiunto l’assessora Emanuela Marguccio, acanto al presidente del Consiglio Luca Polita. E’ stata poi la rappresentanza della Consulta delle nuove generazioni a spiegare il perché della scelta delle figure di Scholl e Spinelli. Al termine della cerimonia, accompagnata dalle note della banda musicale "Pergolesi" e dall’esibizione degli sbandieratori del Palio le due stelle sono state svelate.