"Sentiero pedonale dal centro alla Riviera"

"Un progetto futuribile sul quale puntiamo da molti anni è quello di realizzare un sentiero pedonale che colleghi il centro storico alla Riviera del Conero. Il progetto già presentato più di dieci anni fa dal circolo Legambiente Pungitopo di Ancona ha l’obiettivo di collegare il centro storico cittadino con le aree naturalistiche della nostra costa, coinvolgendo il parco del Cardeto e le grotte immaginando di riaprire i tanti accessi al mare incastonati nella falesia del Conero (spiaggia della Vena, Il Baffo, la Vedova e così via). Il sentiero terminerebbe a Portonovo dove, piuttosto che continuare a privatizzare spiagge, incentivare a oltranza l’ingresso nella baia di auto private e continuare a spalleggiare un turismo per soli ricchi, pensiamo di allargare gli arenili pubblici, realizzare un centro ambientale presso gli ex Mutilatini e ridurre complessivamente l’urbanizzazione dell’area. Tale progettualità necessita però di una difesa incondizionata del carattere aperto e libero della spiaggia di Mezzavalle che deve essere preservata da ogni tentativo di privatizzazione. Un progetto da affiancare alla realizzazione dell’Area Marina Protetta per rilanciare un turismo sostenibile che metta al centro le persone, l’ambiente, la natura e non il profitto a discapito dei territori. In ultima istanza, vogliamo quindi realizzare una ‘piccola riserva dello Zingaro nel Conero’ da contrapporre all’idea che anche il nostro territorio debba essere condannato ad un turismo di massa insostenibile sotto tutti i punti di vista".