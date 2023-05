"Sentino, chiusa stagione di successo"

Al Teatro del Sentino il sipario si è chiuso tra gli applausi, destinati ai diciotto giovanissimi allievi della scuola comunale di teatro, protagonisti dello spettacolo "Un racconto… al buio". "E’ stato il degno coronamento di una stagione da record – spiegano dal Comune - caratterizzata da ben quindici appuntamenti, di cui cinque in abbonamento, di un cartellone estremamente variegato e di qualità: sei spettacoli di prosa, quattro musicali e cinque rivolti a bambini e ragazzi. Straordinario il successo di pubblico, con un’affluenza media di spettatori - relativamente agli spettacoli in abbonamento - del 96,33%. Per restare ai dati numerici, gli abbonati hanno occupato il 74,90% dei posti disponibili in teatro, mentre altrettanto significativa è stata la presenza del pubblico proveniente da altri Comuni (18,27%). Una stagione apprezzata sotto il profilo artistico per la presenza di interpreti di primo piano del panorama teatrale italiano: da Cesare Bocci a Galatea Ranzi, da Tosca D’Aquino a Giampiero Ingrassia, da Enzo Iacchetti a Vittoria Belvedere, da Giancarlo Ratti a Tiziana Foschi, da Piero e Mariella Guarnera ad Annalena Lombardi, solo per citare i più noti".