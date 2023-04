Senza assicurazione: multa di 1.300 euro

Nei giorni scorsi, un automobilista, italiano ultrasettantenne residente in paese, è stato sorpreso alla guida di un veicolo con patente e revisione scaduta, senza carta di circolazione e senza copertura assicurativa, anch’essa scaduta da alcuni mesi. L’uomo è stato fermato dalla polizia locale di Montemarciano lungo la statale SS16 durante. A conclusione degli accertamenti e dell’identificazione sono scattate le sanzioni complessive di circa mille e 300 euro oltre al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo dell’auto. Sempre nell’ambito dei controlli, la Polizia locale ha sorpreso anche un cittadino kosovaro 50enne sanzionato perché guidava con patente di uno Stato estero non convertita. Diversi inoltre, i conducenti sanzionati per aver circolato con il veicolo privo della revisione periodica o che hanno visto il proprio veicolo sottoposto a sequestro perché sprovvisti dell’assicurazione obbligatoria (17 casi dal 2022). L’attività periodica di controllo della sicurezza stradale eseguita dalla Polizia Locale di Montemarciano si avvale anche di un sistema integrato alle telecamere di sicurezza installate lungo la SS16, per il rilevamento di veicoli in transito privi di assicurazione obbligatoria o della revisione periodica.