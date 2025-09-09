Senza biglietti, insultano gli agenti: condannati

Tornano a casa in treno ma al controllo del biglietto vengono trovati senza il titolo di viaggio e iniziano a fare i prepotenti a bordo di un convoglio regionale. Il personale di Trenitalia è stato costretto a farli scendere, alla stazione di Falconara, chiedendo il supporto della polizia ferroviaria.

Protagonisti due fratelli di origine marocchina, uno di 33 anni e l’altro di 40 anni. L’aggressività non si è placata nemmeno quando sono stati portati negli uffici dei poliziotti che dovevano procedere alla loro identificazione. I due fratelli, il più giovane ha anche precedenti per droga (a maggio dello scorso anno fu trovato in casa con mezzo panetto di hashish marchiato con l’adesivo di un tennista con un trofeo), hanno insultato gli agenti colpendoli con calci e pugni. Nella colluttazione hanno rotto anche un vetro della guardiola.

Alla fine erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare le proprie generalità. Per il 40enne le manette erano scattate anche per danneggiamento. Il vetro rotto negli uffici di polizia sarebbe stato opera sua.

Nello specifico il marocchino, in uno scatto d’ira, mentre si rifiutava di fornire ai poliziotti i propri documenti per essere identificato, ha dato un pugno alla vetrata della porta d’ingresso degli uffici della polfer distruggendo di fatto una cosa destinata a pubblico servizio.

L’episodio risale al 16 dicembre del 2022. I due fratelli sono finiti a processo, difesi dall’avvocato Angelandrea Cecere, e ieri è arrivata la condanna con il rito abbreviato.

La giudice Tiziana Fancello ha condannato il 33enne a 4 mesi di reclusione mentre il 40enne, che aveva un reato in più, lo ha condannato a 6 mesi di reclusione (attualmente l’imputato è in carcere per altra causa). Hanno potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

Marina Verdenelli