Senza cibo a Pasqua con due bimbi piccoli: aiutata dai carabinieri

Rimasta senza cibo chiama i carabinieri disperata per chiedere aiuto. L’appello accorato è arrivato da una mamma di 25 anni, con due bambini piccoli da accudire. Era la vigilia di Pasqua. La giovane, rimasta senza marito e con due figlioletti di pochi anni era a casa, senza utenze domestiche.

Presa dallo sconforto e non sapendo più cosa fare ha comporto il numero della centrale operativa del comando provinciale. "Non ho soldi - ha detto al militare - non ho più nulla da mangiare, sono sola".

Una pattuglia è partita raggiungendo la a casa, nella frazione del Poggio, per assicurarsi delle condizioni della giovane famiglia.

Raccolta l’accorata richiesta di aiuto ed avendo preso a cuore la vicenda, dopo aver tranquillizzato la giovane madre ed aver interessato i servizi sociali per gli adempimenti del caso, gli operatori hanno deciso di provvedere all’acquisto di alcuni viveri necessari per poter assicurare loro un pasto adeguato per l’intera giornata, ricevendo così la più che apprezzata gratitudine della donna.