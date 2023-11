"Senza i rintocchi non è Falconara Alta"

"Non è Falconara Alta senza i rintocchi di quella campana". Poche parole, quelle dell’assessore regionale Goffredo Brandoni, che oltre dieci anni fa, da sindaco, fu chiamato per primo ad affrontare le lamentele di pochi fino a decretare il "silenziamento" part-time, solo d’estate, della torre civica. Poche parole, sì. Ma che danno misura dell’affetto e del legame dei falconaresi con quei suoni che provenivano, fino a venerdì scorso, dall’alto della struttura che domina il borgo. All’origine dell’ordine di spegnimento anche per l’inverno, impartito della Giunta al custode Adriano Malatesta, una diffida di due persone nei confronti del Comune, protocollata il 3 ottobre, pena un’azione giudiziaria e una richiesta di risarcimento di danni.

"Sono lamentati danni biologici per l’impossibilità di svolgere attività e di riposare a causa del rumore e, per le stesse ragioni, un danno economico dato dalla svalutazione delle abitazioni", scrivevano due giorni fa dal vicino Castello, ricordando anche un precedente esposto del novembre 2021 sottoscritto da 24 abitanti. La decisione prudenziale vuole anche scongiurare potenziali situazioni giudiziarie e, come annunciato dal Comune, si darà mandato all’Arpam di effettuare perizie sul livello di rumorosità della campana, al fine di comprendere se si possa "configurare un effettivo inquinamento acustico" o se, al contrario, si "rientri nei limiti di emissioni sonore previste dalla legge".

Lo ha confermato il sindaco Stefania Signorini, al Carlino: "Faremo verificare se i decibel prodotti dalla campana sono conformi alle leggi vigenti e in base ai risultati adotteremo il provvedimento. Chiaro è, però, che quella campana rappresenta la nostra storia", ha aggiunto. Stesso pensiero di tanti residenti, che vorrebbero risentire quei 96 rintocchi, uno ogni 15 minuti, cominciati nel lontano 1794. Silvana Mancini, ad esempio, è molto rammaricata: "Sentire il suono di quella campana mi piace". Nel merito del deprezzamento degli appartamenti, invece, è intervenuta la capogruppo di Uniti per Falconara, Giorgia Fiorentini.

"Mi stupisco – ha detto - visto che questa è una zona nella quale il mercato immobiliare è ancora alto e i prezzi delle case sono decisamente fra i più elevati della città. Quell’orologio è qui da 229 anni, quindi chiunque di noi ha acquistato casa in quest’area, ben sapeva della sua esistenza. Quell’orologio è questa comunità e sentirlo silente mi rammarica". Tuttavia non sarebbe finita qua. "Insieme a molti altri abitanti del borgo – ha proseguito la consigliera di maggioranza - faremo quanto potremo per tornare a sentire i rintocchi". Al vaglio raccolte firme e petizioni.

Giacomo Giampieri