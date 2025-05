"Senza parcheggi non si decolla"

Giancarlo Gioacchini è uno storico osservatore attivo del centro di Ancona, dalla sua galleria di corso Garibaldi: "Faccio parte della consulta, rappresento la Confesercenti e questo problema lo combatto da sempre. Mi fa piacere che adesso questi colleghi più giovani si interessino a questo problema. Anche durante l’ultima consulta ho detto che Ancona se non risolve il problema di viabilità e parcheggi non riuscirà mai a decollare. E’ un punto chiave. Condivido in pieno questa iniziativa. Il problema non deve essere il conflitto tra residenti e commercianti, i residenti sono una linfa vitale per il commercio della città. Questo contrasto non c’è e non ci deve essere, bisogna collaborare e risolvere insieme questo problema. Ma dove li facciamo questi parcheggi? Resto dell’idea che il porto rappresenti la soluzione migliore".