Senza patemi lo scontro con Vicenza. Jesi va a tutta sull’"8" volante

Jesi

78

Vicenza

62

GENERAL CONTRACTOR JESI: Santiago Bruno 12, Merletto, Varaschin ne, Tiberti 13, Rossi 6, Casagrande 17, Marulli 14, Carnevale 6, Nisi ne, Vita Sadi. All. Ghizzinardi.

VICENZA: Campiello 2, Antonietti 8, Ambrosetti 5, Bugatti 17, Lurini 6, Riva 7, Sanad 2, Cernivani, Carr, Brambilla 8, Cucchiaro 7. All. Cilio.

Arbitri: Esposito di San Benedetto e Marianetti di San Giovanni Teatino.

Parziali: 17-17 41-29 59-48 78-62.

Note: nessun uscito per cinque falli nelle due squadre. Rimbalzi General Contractor 34-Vicenza 36. Tiri da due Jesi 51% Vicenza 46%. Tiri da tre punti General Contractor 33%, Vicenza 26%. Tiri liberi Jesi 80%, Vicenza 71%. Falli commessi General Contractor 15, Vicenza 18.

JESI

E siamo ad otto. La General Contractor Jesi non si ferma, ancora una volta ha il merito di prendere l’impegno con la massima attenzione e superando anche Vicenza 78-62 conquista l’ottava vittoria consecutiva, la dodicesima nelle ultime tredici giornate in cui la sconfitta è maturata soltanto sul parquet di Mestre, ormai oltre un mese e mezzo fa. Nulla da fare per gli ospiti, impelagati in zona play-out, che si sono trovati di fronte una squadra ancora una volta matura e non disposta a fare sconti. Pur ancora senza Varaschin, che va in panchina ma non viene utilizzato e con Merletto tornato sul parquet ma soltanto a mezzo servizio (16 minuti senza punti) Jesi dopo un primo quarto in equilibrio (17-17), allunga nel secondo periodo grazie alla tripla di Santiago Bruno e ai liberi di Valentini (29-21 al 14’) andando al riposo sul 41-29. Terzo periodo dopo la pausa lunga di leggera marca vicentina con Cucchiaro che riporta i suoi a -8 (54-46 al 28’) ma all’ultima pausa il vantaggio locale è comunque piuttosto rassicurante (59-48). Ultimo quarto con supremazia jesina e Ghizzinardi che ancora una volta nonostante le rotazioni forzatamente limitate trova risorse importanti nella sua panchina, con un’altra prestazione positiva di Carnevale (6 punti e 5 rimbalzi in 13 minuti, con 8 in valutazione): l’immancabile tripla di Marulli porta il vantaggio a +18 (67-49 al 33’) un margine da cui Vicenza non riesce più a rientrare. Finale senza sofferenza per la General Contractor che vince 78-62 strappando applausi in un PalaTriccoli che sta riavvicinandosi sempre più alla formazione jesina, che ancora una volta si conferma squadra: ben 5 uomini in doppia cifra con Casagrande miglior realizzatore con "soli" 17 punti e il solito Tiberti efficace vicino a canestro (13 punti, 6 rimbalzi). La classifica si fa sempre più interessante perché la General Contractor sale a quota 40 e aggancia San Vendemiano battuta in casa nello scontro diretto contro la capolista solitaria Ruvo di Puglia, ancora a +4 su Jesi.