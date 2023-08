Senza patente e contromano

Un 19enne lombardo è stato sorpreso dai carabinieri mentre viaggiava contromano sul lungomare. Subito sono scattati i controlli: il giovane, alla guida di un auto a noleggio, è stato sottoposto ad etilometro e risultato con un tasso alcolemico di 1,03 grlt. Dai controlli è risultato che non aveva mai conseguito la patente. Nel week-end i carabinieri hanno elevato sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di 6 mila e 300 euro. Inoltre, hanno sanzionato per ubriachezza molesta un 41enne residente a Fano che infastidiva alcune persone in un luogo pubblico e un 49enne, residente nella provincia di Ancona sorpreso a litigare con alcune persone alterato dall’alcol.