Senza patente né assicurazione Fermato 20enne

Due ventenni di Falconara sono stati fermati giovedì sera da una pattuglia della polizia locale per guida pericolosa. I due, a bordo di una Smart, hanno rischiato di causare un incidente perché hanno svoltato contromano all’incrocio tra via Trieste e via Leopardi. Gli agenti hanno inseguito l’auto e l’hanno raggiunta poco dopo. Dai rilievi è emerso che il veicolo era sprovvisto di assicurazione e che il conducente stava guidando senza patente.Testimoni hanno affermato che la Smart aveva attraversato a forte velocità diverse vie del centro.