Senza patente né assicurazione: maxi multa

Straniera irregolare in Italia, fermata a Jesi alla guida senza patente né assicurazione: maxi sanzione da 6mila euro per lei che sarà espulsa dal territorio nazionale. Nell’ambito delle attività di controllo e pattugliamento del territorio, agenti di polizia locale del Comune di Jesi hanno fermato una Opel Corsa con targa albanese, condotta da una cittadina del paese balcanico, ma residente in Italia e di proprietà di una familiare che si trovava al momento fuori dai confini dello spazio europeo.

Al controllo, la donna è risultata sprovvista di patente di guida e l’utilitaria priva di assicurazione obbligatoria. Il tutto con l’aggiunta della violazione della normativa che disciplina l’importazione temporanea in esenzione dai dazi doganali. Relativamente alla condizione dello straniero sul suolo nazionale, è emerso dagli accertamenti successivi che la donna stessa non aveva titolo per rimanere in Italia in quanto irregolare, come accertato dall’ufficio stranieri della questura presso il quale era stata accompagnata.

Il risultato del controllo è stato per la donna una sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente, una di 900 per l’assenza dell’assicurazione, ma anche il sequestro del veicolo messo a disposizione dell’Agenzia delle dogane che provvederà a recuperare i dazi e a confiscarlo. Infine la denuncia all’autorità giudiziaria per l’irregolare presenza sul suolo nazionale con decreto di espulsione e ordine di allontanarsi dall’Italia. E’ solo uno dei risultati dei controlli a tappeto che si stanno svolgendo in città. Arriveranno entro l’anno altri tre vigili urbani, con l’obiettivo di arrivare a 40 unità (oggi sono 34 più il comandante, ndr) in un paio d’anni.

Ad annunciare la novità è stato nei giorni scorsi il sindaco Lorenzo Fiordelmondo accanto al comandante Cristian Lupidi nel presentare le nuove dotazioni hi-tech in dotazione al comando grazie a 30mila euro di investimento. "Abbiamo voluto da subito dare una spinta, avviando l’iniziativa della polizia di quartiere – ha spiegato Fiordelmondo - che proseguirà toccando tutte le aree della città (una trentina all’anno, anche fino alle 22, ndr)". Proseguirà anche il controllo sui furbetti dei rifiuti con le fototrappole. Dopo le sanzioni delle scorse settimane (una settantina in due mesi). "I primi riscontri – ha osservato Lupidi – indicano che in alcune aree interessate dal fenomeno, come in via Acquaticcio, la situazione è migliorata".

Sara Ferreri