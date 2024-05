Senzatetto scoperto a dormire a Villa Moriconi

Joy continua a vivere e urlare nell’atrio e sulla balconata dell’ospedale Carlo Urbani: interviene la polizia che la denuncia per l’ennesima volta. La posizione della 44enne nigeriana è al vaglio e, anche in virtù delle diverse interruzioni di pubblico servizio causate, potrebbe esserle revocato il permesso di soggiorno. Ma intanto un senzatetto, irregolare sul territorio comunale è stato scoperto, sempre dalla polizia, a dormire all’interno di quella che era la villa della grande attrice Valeria Moriconi, oggi struttura abbandonata e già al centro delle cronache. Villa Moriconi si affaccia infatti sul parco del Vallato ed è diventato luogo di rifugio per senzatetto e probabilmente non solo. Il primo blitz dei poliziotti è scattato martedì mattina alle 9,30 quando un 36enne nigeriano è stato beccato a dormire in una stanza della ex villa Moriconi di via Mura Orientali, in cui era riuscito ad infiltrarsi probabilmente nottetempo. L’uomo è stato denunciato dal personale di polizia giudiziaria del commissariato che ha accertato come il 36enne nigeriano risultava gravato della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio del questore Capocasa e divieto di ritorno nel Comune di Jesi per tre anni, misura ancora in atto.

Pertanto è stato denunciato per i reati di invasione di edifici e violazione del divieto di ritorno. Il secondo blitz dei poliziotti, guidati dal vicequestore Paolo Arena, mercoledì mattina alla portineria del Carlo Urbani dove la 44enne nigeriana, ormai nota alle cronache, non accennava a lasciare l’ospedale e veniva segnalata per il suo atteggiamento di disturbo (in particolare urla fortissime). La donna, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, è destinataria di foglio di via con divieto ritorno nel Comune di Jesi per due anni, emesso dal questore Cesare Capoasa nelle scorse settimane. Ormai da tempo, in maniera cadenzata commette molteplici violazioni della misura di prevenzione cui è sottoposta, rifiutando qualsivoglia sostegno o soluzione alloggiativa al di fuori del Comune. Quindi, allontanata dal posto dai poliziotti, è stata nuovamente denunciata a piede libero per violazione del divieto di ritorno continuata, con intimazione a lasciare immediatamente il Comune. Su di lei sono in corso valutazioni sulla permanenza dei requisiti richiesti per il permesso di soggiorno (lo ha a tempo indeterminato e ha vissuto a lungo a Ferrara dove però non vuole tornare) in Italia.