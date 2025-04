Sequestrate al porto 18mila borse false

Provenivano dalla Grecia ed erano destinate a una società italiana le 18mila borse contraffatte scoperte dai funzionari dell’ufficio delle dogane e dalla guardia di finanza all’interno del porto. L’autoarticolato che le trasportava è incappato in un controllo: era sospettato di introdurre in Italia merce illegale. Le borse riproducevano marchi ritenuti contraffatti ed erano già pronte per la vendita: 3.390 riportavano il marchio di un noto brand e 14.215 risultavano prive delle indicazioni obbligatorie previste dal codice del consumo.