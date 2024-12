Sequestrati 1400 chili di vongole

Anche in occasione delle festività natalizie, Guardia Costiera e Guardia di Finanza di Ancona hanno svolto congiuntamente specifiche attività ispettive sulla filiera ittica. Si è arrivati all’accertamento di una serie di violazioni per mancanza di tracciabilità del prodotto trasportato su un mezzo stradale, su un’unità da diporto e su un peschereccio. Il totale dell’operazione si riassume in sanzioni per un ammontare complessivo di 11.616 euro, un sequestro di prodotto ittico (vongole) per complessivi 1.386 kg, il sequestro di un attrezzo da pesca (1 draga idraulica).