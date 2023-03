Sequestrati al porto 4mila lampeggiatori

Lampeggiatori per cantieri stradali, provenienti dalla Cina e destinati a un’azienda italiana, erano privi della corretta marcatura ‘CE’ prevista dalla normativa di settore, comprese le indicazioni relative al nome e indirizzo dell’importatore stabilito all’interno dell’Ue. Per questo i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Ufficio di Ancona, a seguito di un’attività di controllo doganale all’importazione, hanno effettuato un sequestro amministrativo della merce, un totale di 4.416 lampade. Irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 12mila euro in base alla normativa vigente.