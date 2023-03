Sequestrati gli scolmatori Schiuma in mare, 5 indagati Nei guai i vertici di Viva Servizi

di Marina Verdenelli

Una schiuma bianca finita in mare fa aprire una indagine sulla condotta fognaria che interessa due Comuni portando al sequestro dell’impianto, di un depuratore e di 12 scolmatori, i presidi d’emergenza che solo in caso di piogge abbondanti si attivano facendo defluire la porta in eccesso direttamente in mare. Indagati la società Viva Servizi Spa, il suo direttore generale Moreno Clementi e altre tre persone fisiche tra funzionari e tecnici delle aree operative. I reati ipotizzati sono inquinamento ambientale e scarico di reflui non autorizzati. L’impianto in questione riguarda Falconara, per la maggior parte degli scolmatori finiti sotto chiave, ben dieci, con annesso depuratore, e Ancona, che se ne è visti confiscare ben due, a ridosso del litorale di Palombina. Per la Procura, che ha coordinato le indagini dell’inchiesta denominata "Depuration Day", con il pm Andrea Laurino, ci sarebbe stata una "non curanza gestionale degli scolmatori posti lungo la linea di costa Falconara e Ancona nord (Palombina) i quali risulterebbero anche non autorizzati".

Le indagini sono partite a seguito di una segnalazione del 23 aprile del 2020, fatta dalla Raffineria Api alla Capitaneria di porto di Ancona e per conoscenza all’Arpam e al Comune di Falconara. Nel punto di scarico a mare del fosso Rigatta, davanti proprio all’impianto del petrolchimico, era stata avvistata la presenza di schiuma e acqua torbida che hanno portato ad una serie di accertamenti condotti dai carabinieri del Noe di Ancona, il nucleo operativo ecologico, e dai militari della Capitaneria di porto con la sezione distaccata di Falconara. Sul posto sono stati fatti diversi sopralluoghi, anche con personale tecnico, e campionamenti sulle opere strutturali e in acqua. I campionamenti effettuati nel periodo di indagine si sono concentrati in momenti diversi e ritenuti di rilievo ai fini degli accertamenti, per un quantitativo di prelievi tra i 50 e i 100 che hanno riguardato anche il pescato, nel dettaglio le vongole. La Procura ha delegato l’Arpam nel farli. Nel periodo delle indagini sono state sentite diverse persone informate sui fatti. Gli inquirenti sono andati ad esaminare anche la documentazione che riguardava l’impianto fognario rilevando che mancherebbe l’autorizzazione per l’utilizzo di quel tipo di scolmatori. L’autorizzazione doveva rilasciarla la Provincia ma la pratica per farlo sarebbe ferma da decenni. L’utilizzo degli scolmatori, che si trovano in loco almeno dagli anni ‘80, però è andato sempre avanti nel silenzio delle amministrazioni pubbliche. Gli scolmatori non sarebbero in linea con la legge regionale che prevede che essi arrivino oltre le scogliere, a più di 400mentri dalla costa. Così il sequestro preventivo, disposto dal gip la settimana scorsa e attuato dal Noe. Un sequestro che non inficia l’utilizzo. Sull’impianto fognario è stato nominato un amministratore giudiziario che dovrà apportare interventi tecnici. Le indagini hanno portato a ritenere "che possa essere stato fatto un uso difforme degli scolmatori che sarebbero risultati attivi anche in assenza di piogge". Le analisi tecniche affidate a consulenti esperti, eseguite sia sui reflui fognari in uscita dagli scolmatori che sul suolo, la spiaggia, hanno fatto emergere uno stato di diffusa contaminazione. Riscontrate criticità di tipo chimico e microbiologico (escherichia coli e spore clostridi solfito-riduttori) con valori superiori ai limiti, con presenza di idrocarburi e sostanze pericolose. Questo con conseguenze per la fauna ittica e conseguente divieto di pesca.